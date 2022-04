Sénégal: la «start-up» Wave obtient sa licence d’établissement de monnaie électronique - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News NTIC Article NTIC Sénégal: la «start-up» Wave obtient sa licence d’établissement de monnaie électronique Publié le vendredi 22 avril 2022 | Les Films Henri Duparc

© Autre presse par DR

Wave

Tweet

La « start-up » de finance digitale, Wave, vient d'obtenir sa licence d'établissement de monnaie électronique auprès de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. C'est la première structure de ce genre à obtenir cette licence.



Wave a grandi de manière vertigineuse depuis sa création au Sénégal en 2018. En quatre ans cette société de la fintech est devenu le plus grand service de mobile money au Sénégal. La société revendique plus de six millions d'utilisateurs actifs par mois. L'année dernière, elle avait levé 200 millions de dollars de fonds d'investissement.

Commentaires