Disponibilités de produits pétroliers: la ministre Sophie Gladima écarte toute rupture dans l’approvisionnement

Visite de la ministre du Pétrole et des Énergies au Wharf Pétrolier du Port de Dakar et au dépôt des produits blancs

Dakar, le 21 avril 2022 - La ministre du Pétrole et des Énergies en visite au Wharf Pétrolier du Port autonome de Dakar et au dépôt des produits blancs de Potou pour s`enquérir du déchargement et du ravitaillement en hydrocarbures.

La ministre du Pétrole et des Énergies, Sophie Gladima, s’est rendue, ce jeudi 21 avril 2022, au Wharf Pétrolier du Port autonome de Dakar, pour constater le déchargement des tankers de supercarburant et de gasoil.



La ministre Sophie Gladima entendait ainsi rassurer quant à la disponibilité de produits pétroliers au Sénégal après l’alerte émise il y a quelques jours par l’Aéroport international Blaise Diagne sur un risque probable de pénurie de kérosène dans ses réserves à cause du contexte international.



"A travers une lettre en date du 15 avril 2022, le Directeur Général d’AIBD SA a été informé par le Directeur Général de S.M.C.A.D.Y, société en charge de l’approvisionnement du kérosène des difficultés dans l’avitaillement dudit carburant. Face à cette situation consécutive à une conjoncture internationale défavorable qui, conjuguée avec les tensions inédites sur les prix de certaines matières premières, ont fortement perturbé le système d’approvisionnement en kérosène de ladite société", avait averti l’AIBD dans un communiqué, lundi.



C’est ce qui a amené la ministre du Pétrole et des Énergies à réagir dès le lendemain pour rassurer, assurant que les compagnies vont continuer à pouvoir se ravitailler à partir de l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass.



"En l’état actuel de la situation, on ne peut parler de pénurie de produits puisque des précautions ont été prises surtout par rapport à l’approvisionnement en Kérosène. (...) À travers Petrosen, nous avons pu trouver une cargaison qui devrait arriver incessamment pour satisfaire les besoins d’ici l’arrivée du jet (Kérosène) qui est prévu pour le 22 avril. Parce que c’était simplement ces deux jours (du 20 au 22 avril) qui étaient critiques. Mais à partir du 22, la situation devrait revenir à la normale", avait déclaré Sophie Gladima en conférence de presse, mardi.



Dans la foulée des déclarations du ministre, il a été annoncé l’arrivée d’un navire de la Société africaine de raffinage (SAR), le mercredi 20 avril 2022, avec 18 Kt de gasoil. Le jeudi 21 avril, un navire de Total Energies a déchargé quelque 31 Kt d’hydrocarbures.



Lors de sa visite au Port autonome de Dakar, ce jeudi, Sophie Gladima avait à ses côtés des équipes de Sea Invest, du Haut commandant du port et des services du ministère du Pétrole et des Énergies. Elle a martelé qu’il n’y avait aucun risque de pénurie de kérosène.



"’Il n y a aucun problème, encore moins d’arrêt à notre niveau. Des bateaux sont en rade et prêts à accoster pour décharger d’ici les prochaines heures. D’ailleurs, la quantité existante et celle attendue dans les prochains jours pourront approvisionner les Sénégalais jusqu’au mois de mai", a indiqué Sophie Gladima.



Après avoir visité les opérations de déchargement au Port autonome de Dakar, la ministre du Pétrole et des Énergies, Sophie Gladima s’est rendue au dépôt des produits blancs de Potou pour s’assurer du chargement régulier des camions.



Afin d’accélérer le processus de ravitaillement, la ministre du Pétrole et des Énergies, après s’être entretenue avec les responsables du dépôt, a demandé aux pétroliers de livrer exceptionnellement pendant la nuit les stations services.



Makhtar C.