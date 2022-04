Marine Le Pen prône une relation «adulte» avec l’Afrique, Achille Mbembe appelle à la faire battre - adakar.com

Marine Le Pen prône une relation «adulte» avec l'Afrique, Achille Mbembe appelle à la faire battre Publié le vendredi 22 avril 2022 | RFI

Marine Le Pen, candidate du parti d`extrême droite française Rassemblement national (RN) à l`élection présidentielle

Dans une tribune à Jeune Afrique, l’intellectuel camerounais Achille Mbembe appelle à voter pour Emmanuel Macron afin « de contrer le projet » de Marine Le Pen qu’il qualifie de « raciste ». La cheffe de file du Rassemblement national publie, de son côté, une tribune dans plusieurs médias francophones et anglophones du continent, pour présenter sa vision de la relation entre la France et l’Afrique.



Il était temps… À trois jours du second tour de l’élection présidentielle, Marine Le Pen donne enfin quelques pistes de ce que serait sa politique africaine si elle remportait le scrutin dimanche 24 avril. Un projet qui se démarque nettement de celui de son adversaire. La candidate d’extrême droite dit d’abord ne pas vouloir inscrire cette relation « dans un cadre multilatéral globalisant », mais créer « une relation adulte, fondée sur la prise en compte des réalités et des intérêts légitimes, à commencer par la recherche de la stabilité du continent ».



La stabilité et la sécurité constituent à ses yeux, « la condition sine qua non du développement de l’Afrique ». Au sujet de la présence militaire française au Sahel, Marine Le Pen affirme vouloir « mettre un terme » à ce qu’elle qualifie d’« enlisement mortifère ».