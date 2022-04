La COVID-19 n’est toujours pas semblable à la grippe (média) - adakar.com

La COVID-19 n'est toujours pas semblable à la grippe (média) Publié le vendredi 22 avril 2022 | Xinhua

Certaines preuves montrent que la COVID-19 est saisonnière, pourtant le coronavirus est loin d'être ordinaire et n'est toujours pas semblable à la grippe, a rapporté mercredi la chaîne CNN.



Même si l'on constate une amélioration par rapport aux cas graves de COVID-19, ils demeurent néanmoins bien plus graves que les cas les plus graves de grippe, selon CNN.



"Le virus a quand même tué plus de personnes en deux mois que la grippe en plus d'une année complète dans sa pire période", a ajouté le média.



Malgré la baisse des cas au cours des deux derniers mois, plus de 35.000 personnes aux Etats-Unis sont infectées chaque jour par la COVID-19, d'après les données de l'Université Johns Hopkins.