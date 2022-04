Covid 19 : Les pays africains effectuent plus de 104 millions de tests - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Covid 19 : Les pays africains effectuent plus de 104 millions de tests Publié le vendredi 22 avril 2022 | Xinhua

© Autre presse par DR

La population du Sénégal dépasse 12,8 millions d`habitants

Tweet

Quelque 53 pays africains ont effectué jusqu'à présent 104.461.106 tests de dépistage de la COVID-19, a annoncé jeudi le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) lors de son dernier point de presse hebdomadaire.



Selon le CDC Afrique, l'agence de santé spécialisée de l'Union africaine, 507.350 nouveaux tests ont été faits au cours de la dernière semaine, en baisse de 23 % par rapport à la semaine précédente où 659.177 tests avaient été effectués.



"Le taux de positivité cumulé est de 11 % et le ratio test par cas de 9,2 %", a ajouté le CDC Afrique.



Selon l'agence, à la date de jeudi matin, le nombre de cas confirmés de COVID-19 en Afrique avait atteint 11.386.362 avec 251.846 décès et 10.756.607 guérisons.



En termes de nombre de cas, l'Afrique australe est la région la plus touchée du continent, suivie des parties nord et est du continent, tandis que l'Afrique centrale est la région la moins touchée, a précisé le CDC Afrique.