Plus d'un million d'enfants africains vaccinés contre le paludisme (OMS) Publié le vendredi 22 avril 2022 | Xinhua

Plus d'un million d'enfants au Kenya, au Ghana et au Malawi ont reçu au moins une dose de vaccin contre le paludisme, a déclaré jeudi l'Organisation mondiale de la santé (OMS), à la veille de la Journée mondiale de la lutte contre le paludisme qui sera célébrée le 25 avril.



Dans un communiqué publié à Nairobi, capitale du Kenya, l'OMS a indiqué que le vaccin contre le paludisme avait fortement réduit les cas de symptômes graves et de décès dus à cette maladie chez les enfants de ces trois pays africains, depuis son déploiement en 2019.



Jusqu'à présent, plus de 155 millions de dollars ont été collectés par l'alliance vaccinale Gavi pour faciliter l'introduction, l'achat et la livraison du vaccin contre le paludisme dans les pays d'Afrique sub-saharienne où cette maladie est endémique, selon l'OMS.



Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que le développement d'un vaccin sûr et efficace marquait un tournant dans les efforts pour éliminer cette maladie en continent africain.



"Ce vaccin n'est pas seulement une percée scientifique ; il est d'importance vitale pour les familles de toute l'Afrique. Il démontre le pouvoir de la science et de l'innovation pour la santé", a déclaré le directeur général de l'OMS.



Selon le directeur général, il est urgent de développer des outils de prévention plus sophistiqués pour relancer la lutte contre le paludisme en Afrique, continent où se concentre plus de 94% de l'impact mondial du paludisme.