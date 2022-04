Sport / Du 5 au 8 Mai prochain : Diourbel, capitale de la lutte - adakar.com

Diourbel sera, du 5 au 8 mai prochain, la capitale de la lutte sénégalaise. A quinze jours de l’événement, les préparatifs vont bon train. Le ministre des Sports a présidé un comité régional de développement (CRD) consacré à cet évènement national.







La 22e édition du Tournoi national de lutte sans frappe, doté du Drapeau du chef de l'Etat, va se dérouler du 5 au 8 mai à Diourbel. Un comité régional de développement a eu lieu, hier, à cet effet. Le ministre des Sports : ‘’Ce CRD nous a permis de maîtriser les points saillants de cette organisation qui tourne autour de la sécurité, de l’accès à l'eau, de l’hébergement, de la prise en charge de toutes les délégations, mais aussi de la contribution des natifs de Diourbel, les vaillantes filles et vaillants fils de Diourbel. Et on a eu des promesses fermes pour accompagner le CNG à boucler son budget, mais aussi à venir à Diourbel à partir du 5 mai pour organiser cette 22e édition du Drapeau du chef de l'Etat. Au-delà de l'importance de Diourbel, parce que Diourbel aussi joue un rôle extrêmement important dans le développement du sport sénégalais et particulièrement de la lutte. Donc, je suis venu pour montrer à nos compatriotes l'importance de la lutte.’’



Matar Ba a informé qu’il sera présent à l'ouverture le 6 et le jour de la finale le 8 mai. ‘’Tout ça, a-t-il ajouté, montre que le sport dans sa globalité est un levier sur lequel les pouvoirs s'appuient pour le développement économique et social de notre pays. Ainsi, nous devons être fiers d'être là, quand il s'agit d'organiser notre discipline à nous, mais aussi qui est une discipline qui nous permet de faire compétir de jeunes Sénégalais qui ne sont pas forcément ''intellectuels'', mais sont engagés à tenir ce flambeau. On ne peut pas parler de sport au Sénégal sans parler de la lutte. Donc, ça justifie notre présence au début et à la fin de cette grande compétition qui se passera à Diourbel. N'oublions pas aussi qu'au-delà l'aspect sportif, il y a l'aspect culturel. On aimerait revisiter le patrimoine culturel de Diourbel, pendant ces quatre ou cinq jours et le chef de service qui est chargé de la culture au niveau de la région a pris l'engagement, avec le gouverneur, le jour de l'ouverture, de nous montrer quelques facettes de la culture du Baol. Nous qui sommes de Fatick, nous savons que Diourbel est une région qui regorge de beaucoup de potentialités, surtout dans le domaine culturel’’.



Manque de réceptifs hôteliers à Diourbel



Cette année, l'innovation, c’est l'open. Car il y a des catégories, mais aussi des catégories mélangées. Lors de cette rencontre, Bira Sène, le président du Comité national de gestion (CNG) de la lutte, a déploré le manque de réceptifs hôteliers à Diourbel. Ce qui a impacté sur l’hébergement des 13 délégations. La parade trouvée, renseigne le président Sène, ‘’c’est que chaque délégation va trouver son lieu de logement. Chaque délégation sera composée de dix personnes. Elles seront toutes prises en charge pour leur transport, leur hébergement et leur restauration, compte non tenu des invités pour l’animation’’.



Il demande aussi que le stade Ely Manel Fall, qui va abriter les compétitions, soit mis hors délestage, le temps que va durer le tournoi. Bira Sène s’est engagé à mettre des bâches pour préserver le gazon du stade.



La Coupe d’Afrique sera présentée aux Sénégalais



En marge du CRD, le ministre a été interpellé sur la réhabilitation du stade Ely Manel Fall. Il a répondu : ‘’Il y a une autre coopération qui nous lie avec la population de Chine et, dès jeudi prochain, la réhabilitation de tous les huit stades régionaux, que ce soit à Fatick, Louga, Matam, Alassane Djigo de Dakar sera démarrée. Pour les autres stades au niveau régional, le gazon sera réhabilité, ainsi que l’éclairage et la sonorisation. C’est donc des stades qui seront remis à neuf, tout à l’honneur de notre sport.’’



Egalement, le ministre est revenu sur le sacre des Lions à la Can-2021, pour dire que le trophée sera présenté aux Sénégalais. ‘’Nous allons engager le grand tour du Sénégal, sur instruction du président Macky Sall. La Coupe Afrique doit séjourner dans toutes les 14 régions du Sénégal et, dès après la Korité, en collaboration avec la fédération, il y aura une trêve. Avec quelques internationaux, nous allons faire le tour du Sénégal et dans toutes les capitales régionales, nous allons y passer la nuit, pour permettre à nos compatriotes de prendre des photos, de voir effectivement le trophée, mais aussi organiser des concerts, parce qu’aussi, on ne peut pas oublier la culture’’.



Ballon d’Or pour Sadio Mané : Les conseils du ministre



Interpellé sur la probabilité de voir Sadio Mané prochain Ballon d’Or, Matar Ba a déclaré : ‘’Je ne fais pas de commentaire, mais je donne un conseil. Nous sommes dans le domaine de la compétition ; il faut continuer à persévérer. Il faut qu’il continue le travail. Il n’a pas atteint ses limites. Il est en progression. Il doit continuer le combat, se concentrer sur l’essentiel. Le reste va suivre. Vous savez, pour ces votes, c’est aléatoire. Nous faisons nos commentaires, mais nous ne maitrisons pas comment ça se passe. Il ne faut pas qu’il se focalise sur ça. Il doit se focaliser sur ses réussites, ses performances et je suis sûr que s’il doit l’avoir, il l’aura. Si c’étaient les Sénégalais qui décernaient le Ballon d’Or, il le serait depuis. Mais malheureusement, ce n’est pas nous. Qu’il soit Ballon d’Or ou non, c’est notre pépite, notre diamant à nous pour le Sénégal’’.



Après Diourbel, Matar Ba a visité les chantiers des stades de Bambey et de Mbacké.