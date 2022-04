Programme zéro bidonville : Macky Sall prône une intensification des actions - adakar.com

Programme zéro bidonville : Macky Sall prône une intensification des actions Publié le jeudi 21 avril 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© RFI par Edouard Dropsy

Dans le marché HLM, en plein cœur de Dakar, les ordures jonchent les rues. Dakar, le 20 août 2019.

Dakar , Le président Macky Sall a demandé, mercredi, au ministre en charge de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène public d’intensifier les actions visant à accélérer la mise en œuvre du programme d’érection de 100 000 logements.



Abordant en Conseil des ministres la mise en œuvre optimale du programme zéro bidonville, le chef de l’Etat a notamment souligné la nécessité de poursuivre avec l’ensemble des acteurs publics et privés, les avancées significatives notées dans ce processus, rapporte le communiqué ayant sanctionné la réunion tenue au Palais de la République.



Il a ainsi évoqué les avancées liées à l’intensification des actions de la Société d’aménagement foncier et de la restructuration urbaine (SAFRU) et du Fonds pour l’habitat social (FHS) en vue de la réalisation du programme des 100.000 logements.



Le président Sall a dans la foulée demandé également au ministre des Finances et du Budget, en liaison avec celui en charge de l’Urbanisme et le secrétaire d’Etat au Logement, d’intensifier le processus de facilitation du financement des programmes de logements en accord avec les institutions financières.



AKS/OID