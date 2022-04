Les nominations du Conseil des ministres du 20 Avril 2022 - adakar.com

News Politique Article Politique Les nominations du Conseil des ministres du 20 Avril 2022 Publié le jeudi 21 avril 2022 | senenews.com

© Présidence par LM

Première réunion du Conseil des ministres pour le nouveau gouvernement

Dakar, le 4 novembre 2020 - Le nouveau gouvernement du Sénégal s`est réuni, ce mercredi 4 novembre 2020, en Conseil des ministres sous la présidence du chef de l`État Macky Sall, au Palais de la République. Tweet

Le Président de la République, Son Excellence Macky SALLa présidéle Conseil des Ministres,ce mercredi 20 avril 2022, au Palais de la République.



AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES



Le Président de la République a pris les décisions suivantes :



Monsieur Abdoulaye COLY, Spécialiste en Développement communautaire, est nommé Président du Conseil d’administration de l’Ecole nationale des Arts et Métiers de la Culture ;



Monsieur Salif DIEDHIOU, Docteur en Histoire des Sciences et des Techniques, est nommé Directeur général de l’Ecole nationale des Arts et Métiers de la Culture ;



Monsieur Magatte CAMARA, Enseignant-chercheur, est nommé dans les fonctions de professeur titulaire, spécialité : Chimie des matériaux inorganiques, à l’UFR des Sciences et Technologies de l’Université Assane SECK de Ziguinchor.

