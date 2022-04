La Banque africaine de développement fait la promotion de son plan d’action pour une main-d’œuvre africaine convoitée sur le marché de l’emploi - adakar.com

La Banque africaine de développement fait la promotion de son plan d'action pour une main-d'œuvre africaine convoitée sur le marché de l'emploi Publié le jeudi 21 avril 2022

© Autre presse par DR

La Banque africaine de développement fait la promotion de son plan d`action pour une main-d`œuvre africaine convoitée sur le marché de l`emploi

La Banque africaine de développement a organisé des consultations en visioconférence avec des ministres africains, des représentants de l’Union africaine, des fonctionnaires et des universitaires afin de recueillir des avis sur la mise en œuvre de son Plan d’action sur les compétences pour l’employabilité et la productivité en Afrique pour la période 2022-2025.



La première session, le 12 avril, s’est concentrée sur les pays d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe. La seconde, le lendemain, visait les pays d’Afrique centrale, du Nord et de l’Ouest. À travers ces consultations, les pays africains seront mieux outillés pour entériner le plan d’action de la Banque. Ces consultations permettront également de recueillir des contributions sur la manière dont le plan peut soutenir l’investissement dans l’enseignement supérieur, les sciences et les technologies, ainsi que dans l’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP).