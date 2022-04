Digitalisation des banques en Afrique: un eldorado pour les fournisseurs de services, selon le président de Skaleet - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Digitalisation des banques en Afrique: un eldorado pour les fournisseurs de services, selon le président de Skaleet Publié le jeudi 21 avril 2022 | financialafrik.com

© Autre presse par DR

Digitalisation des banques en Afrique

Tweet

En adoptant les portefeuilles digitaux de Skaleet, les banques peuvent proposer un service innovant à leurs clients et en tirer des revenus. En théorie, la taille du marché n’est pas limitée, affirme Yves Eonnet.



Les banques d’Afrique et du reste du monde sont confrontées à un bouleversement inédit. Si elles ne parviennent pas à se digitaliser et à adopter de nouvelles approches, elles perdront à terme leurs clients et leur raison d’être. L’innovation technologique rapide qui a entraîné une transformation du secteur bancaire a contraint de nombreuses banques à réévaluer fondamentalement leur stratégie commerciale.



Avec l’un des secteurs bancaires les moins développés au monde, l’Afrique est au cœur de cette tension entre innovation et inertie. « Ce bouleversement inquiète beaucoup les banques », indique Yves Eonnet, président et cofondateur de Skaleet, une société basée à Paris qui propose des services de Core Banking aux institutions financières en Afrique et en Europe. «Mais c’est une rupture à laquelle toutes les banques du monde devront faire face », ajoute-t-il.