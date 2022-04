Le directeur de la Banque mondiale met en garde que la crise de l’insécurité alimentaire pourrait durer jusqu’à l’année prochaine - adakar.com

Le directeur de la Banque mondiale met en garde que la crise de l'insécurité alimentaire pourrait durer jusqu'à l'année prochaine Publié le jeudi 21 avril 2022 | Xinhua

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a fait monter les prix des denrées alimentaires et touché le plus durement les plus pauvres, a déclaré mercredi le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, mettant en garde que la crise de l'insécurité alimentaire durera plusieurs mois et probablement jusqu'à l'année prochaine.



"Plus que tout, la guerre et ses conséquences mettent une tension sur les habitants pauvres du monde entier", a déclaré M. Malpass lors d'une conférence de presse en ligne à l'occasion de la réunion de printemps 2022 du Fonds monétaire internationale (FMI) et de la Banque mondiale.



Les prix de l'alimentation ont déjà augmenté de 37% en glissement annuel, et progressent plus vite que l'indice des prix à la consommation (IPC), ce qui est "significatif" car cela permet de jauger dans quelle mesure cela affecte les populations pauvres, qui consacrent la plus grande part de leur budget quotidien à la nourriture.



La pénurie de nourriture, d'énergie et d'engrais, des éléments essentiels pour le cycle des cultures "crée une crise de l'insécurité alimentaire qui durera au moins plusieurs mois et probablement jusqu'à l'année prochaine", a déclaré M. Malpass.



"Le problème de l'alimentation est grave (...) Les prix isolent les pauvres, aussi ils frappent le plus durement les populations de pays pauvres et en particulier dans les régions rurales", a déclaré le chef de la Banque mondiale en réponse à une question de Xinhua.



"Il y a aussi une tendance à se reporter sur des produits moins nutritifs, lorsqu'il n'y a pas d'autre nourriture disponible", a-t-il poursuivi.



Il a observé une nuance positive en déclarant : "nous entrons ce cycle de l'insécurité alimentaire avec des stocks mondiaux importants, donc avec la libération de ceux-ci, je pense que des progrès sont possibles". Il est important de débuter cela rapidement, a-t-il souligné.