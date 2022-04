Mairie de Dakar: Barthélémy Dias nomme Guy Marius Sagna Conseiller Technique en charge des affaires sociales et de la réinsertion - adakar.com

Guy Marius Sagna nommé à la Mairie de Dakar

Dakar, le 20 avril 2022 - Le maire de Dakar a annoncé la nomination de Guy Marius Sagna comme Conseiller Technique en charge des Affaires sociales et de la réinsertion à la ville de Dakar. Tweet

Le maire de Dakar, Barthélémy Dias, a annoncé, ce mardi 20 avril 2022, la nomination de Guy Marius Sagna à l’hôtel de ville de la capitale.



Guy Marius Sagna va désormais occuper les fonctions de Conseiller Technique en charge des Affaires sociales et de la Réinsertion. L’annonce de cette nomination a été faite par le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias sur sa page Facebook.



Guy Marius Sagna avait été affecté par le ministère de la Santé et de l’Action sociale dans la région de Kédougou, au début du mois de janvier 2022.



Le célèbre activiste n’avait pas rallié son lieu d’affectation. Il avait sollicité une disponibilité qui lui avait été d’ailleurs refusée.



Cette décision de nommer Guy Marius Sagna intervient moins de 24 heures après que le maire Barthélémy Dias a nommé l’ancien capitaine de gendarmerie Seydina Oumar Touré,Conseiller technique en charge de la sécurité.



Makhtar C.