Approvisionnement du pays en produits pétroliers: les assurances de Aïssatou Sophie Gladima - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Approvisionnement du pays en produits pétroliers: les assurances de Aïssatou Sophie Gladima Publié le mercredi 20 avril 2022 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Sophie Gladima, ministre du Pétrole et des Energies

Tweet

Le ministre du Pétrole et des Énergies a rencontré ce mardi 19 avril le Groupement Professionnel de l’Industrie du Pétrole au Sénégal (GPP) et tous les acteurs qui gravitent autour de l’approvisionnement du pays en produits pétroliers. Une réunion tenue dans un contexte marqué par l’alerte de SMCADY sur les stocks de jet (carburant aviation) à l’AIBD.



Au cours de la rencontre, les différents acteurs ont fait le point sur la situation des stocks disponibles et les commandes passées pour les différents produits. Il ressort des discussions que certes la situation est tendue en raison de la conjoncture internationale rendue défavorable par le conflit russo-ukrainien mais « le pays n’est pas en rupture de produits pétroliers » selon Mme Aissatou Sophie GLADIMA.



Le Ministre du Pétrole et des Energies a tenu à rassurer les populations en affirmant qu’en « l’état actuel de la situation, on ne peut parler de pénurie de produits puisque des précautions ont été prises surtout par rapport à l’approvisionnement en Kérosène ». Se voulant plus précise, Mme le ministre a révélé « qu’à travers Petrosen, nous avons pu trouver une cargaison qui devrait arriver incessamment pour satisfaire les besoins d’ici l’arrivée du jet (Kérosène) qui est prévu pour le 22 avril. Parce que c’était simplement ces deux jours (du 20 au 22 avril) qui étaient critiques. Mais à partir du 22, la situation devrait revenir à la normale », assure-t-elle. L’arrivée de cette cargaison de 1000 tonnes, devrait avoir comme conséquence immédiate la levée très rapide du NOTAM déclenché par les autorités de l’AIBD suite à l’alerte de SMCADY.



S’agissant des autres produits comme le super et le gasoil, il n’y a pas de problème particulier. Selon le ministre « les produits existent, il y a eu juste un problème logistique. En effet avec l’arrêt de la SAR, tous les camions citernes devraient se retrouver du côté du port pour le chargement et cela a du poser problème. C’est pourquoi nous leur avions demandé de travailler tout le week-end pour ravitailler les points de vente ».



En ce qui concerne le gaz, la situation a connu une nette amélioration selon Aissatou Sophie GLADIMA qui a assuré de la disponibilité du butane suite au malentendu qui y avait sur la question de l’interchangeabilité des bouteilles entres les différentes compagnies.



Le MPE a tenu à rappeler tous les efforts faits par le chef de l’état pour soutenir le secteur du pétrole qui selon elle n’a jamais été en reste dans les actions engagées par le président de la République, Macky SALL visant surtout à protéger le pouvoir d’achat des sénégalais malgré la hausse généralisée des prix des produits pétroliers sur le marché international.