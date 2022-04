Le Recteur de l’UGB de Saint-Louis dénonce “la cessation, pour une durée illimitée, des activités pédagogiques“ décidée par “un groupe de représentants d’étudiants“ - adakar.com

L'Université Gaston Berger (UGB) du Sénégal

Un groupe de représentants d’étudiants a décidé, ce dimanche 17 avril 2022, de la cessation, pour une durée illimitée, des activités pédagogiques.



Ces étudiants justifient cette mesure comme la réponse à la non satisfaction de leur plateforme articulée autour des points relatifs aux infrastructures pédagogiques, au paiement des bourses d’études et à l’amélioration de la fourniture en eau du campus social.



Ces revendications nouvelles sont totalement en déphasage avec les points inscrits dans le protocole d’accord signé sous la supervision de Monsieur le Gouverneur de Région et qui sont :



- l’assainissement du campus dont les travaux suivent correctement leurs cours et doivent se terminer en octobre 2022 ;



- L’amélioration de la fourniture en eau du campus : un dispositif est mis en place, avec l’appui de la SONES et des Sapeurs-Pompiers, pour alimenter et satisfaire la demande. Il est à rappeler que la question de l’eau est d’ordre structurel ;



- l’extension du réseau Wifi au campus social : le marché a été attribué et les travaux vont démarrer incessamment pour une durée de 4 mois ;



- la reprise de la voirie interne : les travaux ont repris depuis le 17 mars 2022 et doivent se terminer au mois de juin 2022.



Ainsi, à l’instar de la communauté nationale, le Rectorat constate, pour le déplorer, la récurrence des mouvements d’humeur des étudiants ces dernières années qui, malgré la mobilisation et l’engagement des personnels enseignants et administratifs, contribuent fortement à la désarticulation des années pédagogiques.



Face à cette situation qui ne peut plus perdurer, le Rectorat de l’Université Gaston Berger informe la communauté universitaire ainsi que l’opinion nationale que les instances habilitées seront saisies en vue de l’établissement d’un calendrier académique stable.



Le Rectorat s’engage également à veiller, conformément aux lois et règlements qui guident son action, à assurer la continuité des enseignements.



Le Rectorat de l’Université invite étudiants et parents d’étudiants à œuvrer pour une UGB pacifiée en vue de préserver le label d’excellence qui fait la fierté de beaucoup de générations.



Fait à Saint-Louis, le 19 avril 2022