Renvoyé de l'IAM sous la pression de l'État: Capitaine Touré recruté par Barthélémy Dias Publié le mercredi 20 avril 2022

L`ancien capitaine de gendarmerie Seydina Oumar Touré nommé à la Mairie de Dakar

Dakar, le 19 avril 2022 - Le maire de la Ville de Dakar a annoncé, ce mardi 19 avril 2022, le recrutement de Seydina Oumar Touré à la municipalité en tant que Conseiller technique en charge de la sécurité.

L’ancien capitaine de gendarmerie, Seydina Omar Touré, ne manque pas de chance, depuis que l’Institut africain de management a décidé de mettre fin à son contrat. Après le crowfunding organisé en son honneur et lui ayant permis d’avoir une trentaine de millions, il a un nouveau travail depuis hier. ‘’J’ai eu le plaisir de recevoir ce jour (NDLR, hier), le capitaine Seydina Omar Touré, qui m’a fait l’honneur d’accepter d’intégrer mon cabinet. Le capitaine Touré est nommé conseiller technique en charge de la sécurité. Un Dakar de tous, pour tous et avec tous (Dakar Bi Nu Bokk) Ensemble, marchons vers l’essentiel’’, écrit sur son mur Facebook le maire de Dakar, Barthélemy Dias. L’ex-capitaine Touré a confirmé cela, à son tour, sur son mur Facebook.



‘’Ce mardi 19 avril 2022, j’ai contracté avec la ville de Dakar, pour mettre en pratique mon expérience dans le domaine de la sécurité sous une autre forme. En effet, Monsieur le Maire Barthélemy Dias, conscient des défis d’organisation territoriale en vue de satisfaire une bonne partie des besoins sécuritaires, veut un œil d’expert à ses côtés. Ainsi, il a accepté de partager mon expérience dans ce domaine, en me nommant conseiller technique en charge de la sécurité urbaine au sein de la ville de Dakar’’, a-t-il écrit. ‘’J’accepte les termes de cet accord qui me conforte dans mon ambition et mon souci d’être toujours au service de la communauté. Aussi, cette signature est une autre manière de remercier le peuple qui s’est mobilisé sans aucune distinction pour me défendre à travers une action de solidarité inédite’’, ajoute-t-il.



Par conséquent, ‘’ce travail à la ville de Dakar est un commencement d’exécution de l’acceptation de votre aide, afin d’apaiser vos craintes pour moi. Cependant, ce texte n’a rien à voir avec les remerciements que je me prépare à vous témoigner dans les jours à venir’’. Il n’a pas manqué de rappeler que ‘’toute fonction n’est que service à la nation, le seul refuge de l’homme est auprès de Dieu (…). En effet, faut croire que les voies du Seigneur sont impénétrables, comme disait l’autre’’.