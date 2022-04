Une grève de soixante-douze heures à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye - adakar.com

L’intersyndicale des travailleurs de l’hôpital Amadou-Sakhir-Mbaye de Louga (nord) a décrété, mercredi, une grève d’une durée de soixante-douze heures renouvelable et la fermeture de toutes les maternités de la région, a déclaré à l’APS le docteur Souleymane Loucar, son porte-parole.



Les travailleurs ont pris cette décision pour manifester leur soutien à quatre de leurs collègues, des sages-femmes placées depuis mardi sous mandat de dépôt pour non-assistance à personne en danger, après le décès en couches d’Astou Sokhna, une patiente.



Mardi matin, la police judiciaire a déféré au parquet de Louga six sages-femmes de l’hôpital Amadou-Sakhir-Mbaye pour leur responsabilité présumée dans le décès en couches de cette dame, le 1er avril dernier.



Mais deux des sages-femmes ont bénéficié d’une liberté provisoire, depuis mardi après-midi.



Les six prévenues comparaitront, le 27 avril, devant le tribunal des flagrants délits de Louga, selon un de leurs avocats, Abou Abdoul Daff.



Astou Sokhna, admise à la maternité de cet hôpital, le 31 mars, après neuf mois de grossesse, y est décédée en couches, plusieurs heures plus tard.



Son mari accuse des travailleurs de l’établissement public de santé de non-assistance et de négligence envers son épouse.



‘’Nous avons pris la décision d’entamer une grève d’une durée de soixante-douze heures renouvelable (…) Les sages-femmes ne sont plus en [mesure] d’effectuer convenablement leur travail. Et nous ne prendrons pas le risque de travailler dans ces conditions’’, a soutenu Souleymane Loucar lors d’un point de presse.



L’intersyndicale des travailleurs de l’hôpital Amadou-Sakhir-Mbaye de Louga annonce, par ailleurs, une suspension des services de maternité, dans les établissements publics de santé de la région de Louga.



Elle assure, toutefois, que les services chargés des urgences vont continuer à fonctionner. ‘’Lundi, nous reviendrons faire une évaluation de la situation’’, a dit M. Loucar.



Selon lui, l’intersyndicale exige la libération des sages-femmes placées en détention. ‘’Leur place n’est pas en prison, mais dans les salles d’accouchement (…) Elles ne sont en rien responsables de cette situation’’, a-t-il martelé.



‘’Le ministre de tutelle (celui de la Santé) doit démissionner, car il n’est plus à la hauteur de ce système de santé’’, a soutenu Souleymane Loucar, invitant tous les acteurs du système de santé à s’atteler à l’amélioration du secteur.



‘’De pareilles situations peuvent se reproduire si nous n’y trouvons pas une solution. C’est le système qui est malade, qui doit être repensé. Les agents ne sont en rien responsables’’, a-t-il insisté.



L’intersyndicale des travailleurs de l’hôpital Amadou-Sakhir-Mbaye est constituée du Syndicat autonome des médecins du Sénégal, du Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action sociale, du Syndicat national des travailleurs de la santé et du Syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé.