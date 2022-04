Basketball Africa League 2022: les huit qualifiés pour les quarts de finale - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Basketball Africa League 2022: les huit qualifiés pour les quarts de finale Publié le mercredi 20 avril 2022 | RFI

© aDakar.com par PMD

Le président Macky Sall au démarrage de la Basketball African League

Diamniadio, le 5 mars 2022 - Le président Macky Sall a effectué une visite au Dakar Arena lors du lancement de la deuxième édition de la Basketball African League (BAL). Tweet

À l'issue de la phase de groupes qui vient de s'achever ce mardi 19 avril, au Caire, on connaît les huit qualifiés pour les quarts de finale de la deuxième édition de la Basketball Africa League.



Elles étaient 12 équipes engagées dans cette phase de poules de la Basketball Africa League 2022, compétition panafricaine créée par la NBA et la Fédération internationale (FIBA). Huit ont décroché leur ticket pour la phase finale prévue du 21 au 28 mai, à Kigali, au Rwanda.



Parmi elles, quatre ont obtenu leur qualification début mars, à Dakar, à l'issue de la Conférence Sahara : le Rwanda Energy Group, l'US Monastir (Tunisie), l'AS Salé (Maroc) et le SLAC de Guinée. Cinquièmes et sixièmes de ce groupe, les Mozambicains de Beira et les Sénégalais du DUC passent à la trappe.