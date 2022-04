Pénurie de kérosène au Sénégal: le gouvernement promet un retour à la normale - adakar.com

Pénurie de kérosène au Sénégal: le gouvernement promet un retour à la normale Publié le mercredi 20 avril 2022 | RFI

Arrivée et Présentation de l`avion A330-900Neo "Casamance" à Diass

Diass, le 31 janvier 2019 - Le nouvel avion A330-900Neo de la compagnie Air Sénégal SA est arrivé à l`aéroport international Blaise Diagne de Diass.

Au Sénégal, une réunion s’est tenue mardi 19 avril au ministère du Pétrole et des Energies, après l’annonce d’une pénurie de kérosène à l’aéroport international Blaise-Diagne. Le gouvernement assure que la situation va revenir à la normale dans les tous prochains jours.



Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



« La situation est tendue » dans l’approvisionnement en hydrocarbures à cause de la guerre en Ukraine, reconnaît la ministre du Pétrole et des Énergies, mais il n’y a pas de « rupture » ajoute Sophie Gladima. Selon elle, la compagnie nationale Petrosen a « trouvé une cargaison » de kérosène – également appelé « jet » – pouvant satisfaire la demande des compagnies, d’ici l’arrivée d’un bateau prévue ce vendredi. La SAR, la société africaine de raffinage, actuellement en « arrêt technique », devrait également reprendre ses activités à la fin du mois.



« L’Etat a demandé à la SAR la reprise de production de "jet". Elle en produisait avant et pendant trois ans, elle a arrêté. Donc comme ça, il y aura peut-être moins de tensions. »