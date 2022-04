Mairie de Dakar: Barthélémy Dias nomme Seydina Oumar Touré Conseiller technique en charge de la sécurité - adakar.com

C’est une annonce que personne n’attendait. L’ancien capitaine de gendarmerie, Seydina Oumar Touré, radié par le chef de l’État pour avoir divulgué les procès verbaux de l’enquête préliminaire sur les accusations de viols de Adji Sarr contre Ousmane Sonko a retrouvé un emploi.



C’est le maire de la Ville de Dakar, Barthélémy Dias, qui a annoncé que Seydina Oumar Touré allait intégrer désormais son Cabinet à l’Hôtel de ville.



"J’ai eu le plaisir de recevoir ce jour, le Capitaine Seydina Omar Touré, qui m’a fait l’honneur d’accepter d’intégrer mon Cabinet. Le Capitaine Touré est nommé Conseiller Technique en charge de la sécurité", a annoncé le maire Barthélémy Dias.



Cette annonce de recrutement fait suite à une mésaventure professionnelle de l’ex capitaine de gendarmerie il y a juste quelques jours.



L’ancien gendarme avait annoncé il y a quelques jours, par des photos publiées sur les réseaux sociaux, qu’il dispensait des cours au prestigieux Institut africain de management (IAM) de Dakar avant de révéler trois jours plus tard la fin de cette collaboration sur décision de l’établissement de formation professionnelle.



La fin de la collaboration entre Seydina Oumar Touré et l’IAM serait le résultat de pression exercée sur l’établissement de l’enseignement, propriété de Moustapha Guirasssy, membre de la coalition de l’opposition “Yewwi Askan Wi“, par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.



Une mobilisation instantanée sur les réseaux a permis de récolter pour l’ancien capitaine de gendarmerie une cagnotte de plus de 35 millions FCFA en l’espace de 24 heures.



Makhtar C.