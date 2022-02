Le président allemand promet de “travailler au renforcement“ des relations parlementaires avec Dakar (député) - adakar.com

Le président allemand promet de "travailler au renforcement" des relations parlementaires avec Dakar (député) Publié le mardi 22 fevrier 2022

Récéption du président allemand Frank Walter Steinmeier au palais de la République

Dakar, le 21 février 2022 - Le président de la République Fédérale d`Allemagne, Frank Walter Steinmeier, a été reçu, avec les honneurs, ce lundi 21 février 2022, par le président Macky Sall. Tweet

Le président de la République fédérale d’Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, a promis, lundi, de "travailler au renforcement’’ des relations parlementaires entre le Sénégal et son pays, a rapporté, lundi, le 1er Vice-président de l’Assemblée nationale sénégalaise.



"Frank-Walter Steinmeier a promis de travailler au renforcement des relations parlementaires entre nos deux pays parce que le Bundestag et l’Assemblée nationale du Sénégal on des relations anciennes", a déclaré Abdou Mbow.



Le président allemand qui effectue en visite officielle au Sénégal a eu une séance de travail avec une délégation de l’Assemblée nationale dirigée par son président Moustapha Niasse.



Il était accompagné d’une forte délégation comprenant la Secrétaire d’Etat et chef de la présidence fédérale, Stephan Steinlen, le ministre d’Etat auprès du ministère des affaires étrangères, Katja Keul, Dr Karamba Diaby, député au parlement allemand, entre autres.



La ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Aissata Tall Sall a accompagné la délégation allemande à l’Assemblée nationale.



’’Les deux délégations ont également eu à échanger sur beaucoup de questions notamment celles liées au changement climatique, à la migration et sur la démocratie", a déclaré Abdou Mbow à la presse.



Il a fait remarquer que "la République fédérale d’Allemagne est un pays qui a une tradition parlementaire très importante’’ avec son régime parlementaire.



Selon lui, "les parlements des deux pays ont constitué des groupes d’amitié parlementaire chargés de conduire et de consolider les relations de coopération et d’échanges entre l’Assemblée nationale du Sénégal et le Bundestag allemand".



"Ces deux groupes entretiennent des contacts réguliers à travers des visites réciproques, à Dakar et à Berlin", a-t-il ajouté.



Un ressortissant sénégalais, Dr Karamaba Diaby, plusieurs fois été élu membre du Bundestag, fait partie des animateurs du groupe d’amitié Sénégalo-allemand, a-t-il souligné.