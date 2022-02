Sénégal: inauguration en grande pompe du stade Abdoulaye-Wade à Diamniadio - adakar.com

Sénégal: inauguration en grande pompe du stade Abdoulaye-Wade à Diamniadio Publié le mardi 22 fevrier 2022 | RFI

Dakar, le 20 février 2022 - Le stade du Sénégal, nouvellement construit, sera inauguré la semaine prochaine par le président de la République. Tweet

La structure de 50 000 places a été construite par la société turque Summa. Au-delà de l’aspect sportif, l’événement est diplomatique : pas moins de six chefs d’État sont annoncés : les présidents de la Turquie, du Rwanda, d’Allemagne, de Gambie, de Guinée-Bissau et du Liberia. Une inauguration également politique : le stade du Sénégal va porter le nom d’Abdoulaye Wade. Une décision du président Macky Sall, « acceptée » par son prédécesseur.



Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



Après le stade Léopold-Sédar-Senghor, le Centre international de conférences Abdou-Diouf ou encore le building administratif Mamadou-Dia (ex-président du Conseil), un autre ancien dirigeant va à son tour donner son nom à une infrastructure. Une « marque de reconnaissance », selon Lamine Ba, président de la Fédération des cadres du PDS, le parti d’Abdoulaye Wade : « Pour moi, c’est un acte d’une grande élégance républicaine et politique pour Wade, avec tout ce qu’il a fait pour le pays, pour ce qu’il représente. Nous ne pouvons que nous en réjouir. »