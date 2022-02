Automobile: Fatma Samoura parmi les nouveaux membres de la FIA - adakar.com

Automobile: Fatma Samoura parmi les nouveaux membres de la FIA Publié le mardi 22 fevrier 2022

La Sénégalaise Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA

Le Sénat, l’instance dirigeante de la Fédération internationale de l’automobile (FIA), a nommé la Sénégalaise, Fatma Samoura, Secrétaire générale de la Fifa, parmi les quatre nouveaux membres indépendants de son Comité de gestion, rapporte l’Aps visitée par Senego.



“Le Sénat de la Fédération internationale de l’Automobile (FIA), réuni le 17 février à Paris, a nommé quatre nouveaux membres proposés par le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem”, indique la structure sur son site Internet.



La FIA “utilisera l’expérience de Fatma Samoura en matière de réforme, de bonne gouvernance, d’encouragement de la diversité et de l’égalité des sexes’’, informe la même source, soulignant que ’’le Sénat de la FIA s’occupe de la gestion et de la politique générale de la fédération”.



Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a salué aussi la SG de la FIFA qui, selon lui, dispose d’une grande ’’expérience dans le football mondial et une carrière exceptionnelle en tant qu’humanitaire de l’ONU’’.



Par Diéry DIALLO