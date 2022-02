Infrastructure / Port de Dakar : les autorités annoncent la livraison du môle 3 pour fin mai 2022 - adakar.com

En plus du complexe portuaire en construction à Ndayane, le Sénégal, dans son ambition de devenir un hub portuaire sous-régional, effectue également des travaux pour moderniser le port de Dakar. Pour les installations dédiées au trafic de transit, les travaux arrivent bientôt à terme.



La seconde phase des travaux de modernisation du môle 3 du port de Dakar pourrait être achevée en mai prochain, selon Mbaye Fall, conseiller technique au port. « Nous sommes à un taux d’exécution de 36% pour la seconde phase. Les travaux concernent le terrassement, le drainage, etc. » explique-t-il.



Le môle 3, une infrastructure dédiée aux marchandises en transit, en l’occurrence celles à destination du Mali, a été construit avant 1970 (plus d’un demi-siècle), et ne répond plus aux standards actuels en termes d’infrastructures portuaires et de gestion du trafic.



Sa remise à niveau, financée à près de 22 milliards FCFA (38 millions $) par le Japon à travers la JICA (Agence japonaise de coopération internationale), vise à le rendre capable de traiter les navires longs de 190 mètres, avec une capacité critique de 35 000 tonnes. Selon les autorités portuaires, l’achèvement des travaux permettra d’y traiter jusqu’à 1,2 million de tonnes de marchandises par an.