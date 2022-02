Coopération Sénégal - Allemagne : les sujets abordés par le président Macky Sall et Frank Walter Steinmeier au Palais de la République - adakar.com

Coopération Sénégal - Allemagne : les sujets abordés par le président Macky Sall et Frank Walter Steinmeier au Palais de la République Publié le lundi 21 fevrier 2022

© aDakar.com par PMD

Récéption du président allemand Frank Walter Steinmeier au palais de la République

Dakar, le 21 février 2022

Le président de la République Fédérale d'Allemagne, Frank Walter Steinmeier, a été reçu, ce lundi 21 février 2022, avec les honneurs dus à son rang au palais de la République par son homologue sénégalais, Macky Sall.



Frank Walter Steinmeier et Macky Sall ont eu un entretien en tête-à-tête qui a été ensuite ouvert aux délégations respectives des deux présidents.



Les échanges ont principalement porté sur le renforcement des liens d'amitié et de coopération économique entre Dakar et Berlin. " Plusieurs secteurs ont été ciblés. Il s'agit notamment de l'industrie pharmaceutique avec la production de vaccins, de l'hôtellerie, de l'habitat, du pétrole et du gaz", indique la présidence sénégalaise.



Les Présidents Macky Sall et Frank Walter Steinmeier ont abordé des questions touchant à la sous-région. Les sujets relatifs à la paix et la sécurité au Sahel étaient ainsi au menu des échanges.



Après leur audience, les deux chefs d'État ont pris part à une rencontre conjointe entre des chefs d'entreprises allemands et sénégalais. Les discussions ont essentiellement tourné autour de l'approfondissement et de la consolidation des relations commerciales et d'affaires.



Le chef de l'État allemand est arrivé à Dakar, lundi, dans le cadre d'une visite d'État de trois jours au Sénégal. À son arrivée à Dakar, dimanche, en fin de journée, Frank Walter Steinmeier, avait été accueilli à l'aéroport international Blaise Diagne de Diamniadio par Macky Sall.



Makhtar C.