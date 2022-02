Lutte sénégalaise: L’irrésistible ascension de Reug Reug - adakar.com

Lutte sénégalaise: L'irrésistible ascension de Reug Reug Publié le lundi 21 fevrier 2022

Le lutteur Reug Reug est venu à bout dimanche de Gouye-Gui (école de lutte Mor Fadam), une victime de plus de l’irrésistible ascension du poulain de l’écurie écurie Pape Kane vers les sommets des arènes sénégalaises.



Le natif de Thiaroye (banlieue dakaroise), jusque-là invincible dans les arènes sénégalaises, a fait étalage de toute sa classe et de sa technique, pour facilement venir à bout de son adversaire à l’issue d’un combat organisé dans le cadre d’un gala de Sénégal Entrainement Group (SEG).



Après un round d’observation de plusieurs minutes, Reug Reug a pris l’initiative du combat et déclenché les hostilités pour un corps-à-corps avant de placer un croc-en-jambe fatal à Gouye-Gui qui a mordu la poussière.



Avec ce succès, le vainqueur du jour, plusieurs fois champions d’Afrique et de la CEDEAO, engrange sa 16e victoire en lutte avec frappe, après avoir fait des ravages en lutte simple.