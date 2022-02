Visite du Président turc Erdogan au Sénégal - adakar.com

Visite du Président turc Erdogan au Sénégal Publié le lundi 21 fevrier 2022 | aa.com.tr

© Présidence par PMD

Le président de la Turquie reçu avec tous les honneurs au palais de la République

Dakar, le 28 janvier 2020 - Le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a été reçu par le président Sall, au palais de la République, avec tous les honneurs. Les deux chefs d`État ont eu ensuite une séance de travail. Tweet

- Il s'agit de la deuxième étape de la tournée africaine de Recep Tayyip Erdogan, entamée dimanche



Le Président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, s'est envolé lundi pour la capitale sénégalaise, Dakar.



Le Chef de l'État turc a bouclé sa visite officielle entamée dimanche en République démocratique du Congo (RDC), première étape de sa tournée africaine.



Le Président de la RDC, Félix Tshisekedi a raccompagné son homologue turc à l'aéroport depuis l'aéroport international de Kinshasa.



Les ministre turcs des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, de l'Intérieur, Suleyman Soylu, de la Défense nationale, Hulusi Akar, du Commerce, Mehmet Mus, des Transports et des Infrastructures, Adil Karaismailoglu, de la Jeunesse et des Sports, Mehmet Muharrem Kasapoglu, le Chef de la Communication de la Présidence turque, Fahrettin Altun, le porte-parole de la Présidence turque, Ibrahim Kalin et le président de l'Industrie de la Défense, Ismail Demir font partie de la délégation qui accompagne Erdogan.



Le Président Erdogan sera accueilli à Dakar par son homologue, Macky Sall, et participera au Forum d'affaires Turquie-Sénégal.