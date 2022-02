Sanctions: Le gouvernement du Mali porte plainte contre l’UEMOA - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Sanctions: Le gouvernement du Mali porte plainte contre l’UEMOA Publié le lundi 21 fevrier 2022 | actucameroun.com

© Autre presse par Dr

Le colonel-major Assimi Goita

Tweet

Le gouvernement malien a porté plainte contre l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) suite aux sanctions infligées par des chefs d’Etat et de gouvernement le 9 janvier 2022.

L’UEMOA a imposé de lourdes sanctions économiques et financières au Mali après la volonté des dirigeants de prolonger la transition. Dans un communiqué publié ce lundi, un collectif d’avocats du gouvernement malien annonce avoir porté plainte contre l’UEMOA devant la cour de la justice sise à Ougadougou. Le collectif exige l’annulation desdites sanctions et demande la suspension de leur exécution.