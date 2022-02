Olympique de Marseille: Vainqueurs de la CAN 2021, Bamba Dieng et Pape Guèye célébrés au Vélodrome - adakar.com

Olympique de Marseille: Vainqueurs de la CAN 2021, Bamba Dieng et Pape Guèye célébrés au Vélodrome
Publié le lundi 21 fevrier 2022 | actucameroun.com

Bamba Dieng et Pape Guèye honorés par l`OM

L’Olympique de Marseille a organisé un hommage à ses deux joueurs, vainqueurs de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun, avec le Sénégal.



Les phocéens Pape Guèye et Bamba Dieng, qui jouaient pour la première fois, au Vélodrome depuis le sacre décroché avec le Sénégal à la CAN 2021 au Cameroun, le 6 février dernier, ont été fêtés par le club et les supporters, lors de la réception de Clermont pour le 25e journée de la Ligue 1.