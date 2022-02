Lettre du président turc Recep Tayyip Erdoğan au peuple sénégalais - adakar.com

Lettre du président turc Recep Tayyip Erdoğan au peuple sénégalais
Publié le lundi 21 fevrier 2022

© Présidence par PMD

Le président turc a quitté Dakar

Dakar, le 28 janvier 2020 - Le président de la République de Turquie a quitté Dakar après une visite officielle de 48 heures. Tweet

A la veille de sa cinquième visite au Sénégal, le président turc Recep Tayyip Erdoğan a adressé un message au peuple sénégalais. «Nous considérons le Sénégal, étoile brillante de sa région, comme un pays phare à fort potentiel qui marquera l’avenir du continent comme il a marqué son histoire »



«TÜRKİYE-SÉNÉGAL : UNE AMITIÉ FORTE ANCREE DANS L’HISTOIRE ET TOURNEE VERS L’AVENIR»

Parmi les pays africains, le Sénégal occupe une place exceptionnelle dans le cœur de notre nation. Les racines des relations fraternelles entre nos deux peuples remontent à six siècles. Les relations entre la Türkiye et le Sénégal, qui se sont construites sur ces bases solides, se sont renforcées chaque année depuis les années 60. C’est ainsi que le pays de la Téranga a joué un rôle essentiel dans les politiques de partenariat de notre pays avec le continent africain à tel point que le Sénégal et Dakar sont devenus l’une des premières adresses de notre nation pour parvenir à de nouvelles retrouvailles avec l’Afrique.