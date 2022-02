Lancement de l’application Heetch au Sénégal - adakar.com

Lancement de l'application Heetch au Sénégal Publié le lundi 21 fevrier 2022 | RFI

© Rewmi par DR

Taxis de Dakar

La société et application française de VTC Heetch sont actifs au Sénégal depuis le 31 janvier. Une plateforme qui met en relation des clients et des chauffeurs de taxi qui ont déjà une licence. Alors que son implantation a été un échec en Côte d’Ivoire et au Cameroun, comment la start-up compte-t-elle s’imposer au Sénégal ?



De notre correspondante à Dakar,



Au volant de son taxi jaune, Louis Sagna circule dans Dakar pour chercher des passagers. Une cliente qui se trouve à moins de deux minutes de sa position vient de lui commander une course via l’application Heetch.



Kadia a testé ce service pour la première fois. « J’avais une course à faire en ville pour le travail et c’est super compliqué de trouver une place de parking », dit Kadia. « En fait, c’est vraiment beaucoup plus pratique pour moi, c’est beaucoup plus pratique. Ça m’évite de perdre du temps à un peu négocier des fois avec des taxis et expliquer exactement où je dois aller. Je ne trouve pas que ce soit super cher et ça m’évite certains désagréments. Donc je considère que peut être le petit surplus, ça vaut le coup. »