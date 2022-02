Le président allemand Steinmeier en déplacement officiel au Sénégal - adakar.com

Le président allemand Steinmeier en déplacement officiel au Sénégal
Publié le lundi 21 fevrier 2022 | RFI

Dakar, le 20 février 2022 - Le président Macky Sall a accueilli, ce dimanche 20 février 2022, son homologue allemand, Frank Walter Steinmeier, qui effectue une visite de 3 jours au Sénégal. Tweet

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier, réélu il y a une semaine pour un second mandat, effectue un voyage officiel à partir de dimanche soir et jusqu'à mercredi au Sénégal. Le chef de l'Etat est accompagnée d'une délégation de responsables économiques et culturels pour cette visite consacrée au-delà du pays d'accueil à la région.



Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut



C’est la deuxième fois qu’un président allemand se rend au Sénégal et il s’agit du premier déplacement à l’étranger de Frank-Walter Steinmeier depuis sa réélection il y a une semaine. Le chef de l’Etat a un programme très chargé pour ces trois journées.



Il rencontrera le président Macky Sall et le président de l’Assemblée nationale ce lundi. La situation au Sénégal mais aussi dans la région figureront au programme des discussions. Une rencontre avec des personnalités de la société civile est également prévue.