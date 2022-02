SENEGAL: 5 perspectives pour le marché des transferts de fonds / transferts d’argent internationaux en 2022 - adakar.com

Les transferts de fonds vers les pays à revenu faible et intermédiaire ont atteint un niveau record en 2021. Selon les prévisions, ils devraient atteindre 589 milliards de dollars, soit 7,3 % de plus qu'en 2020. Les transferts de fonds vers l'Afrique subsaharienne ont renoué avec la croissance en 2021, avec une augmentation de 6,2 % pour atteindre 45 milliards de dollars.1



Au Sénégal, malgré le ralentissement dû à la pandémie de Covid, les transferts de fonds ont continué à augmenter, allant de 2,52 milliards de dollars en 2019 à 2,56 milliards de dollars en 20202. Toutefois, le taux de croissance est passé de 18 % en 2019 à 7 % en 20203, une réduction liée à la pandémie.



Grâce aux efforts généralisés visant à augmenter les taux de vaccination contre le Covid-19 et stabiliser l'économie mondiale, tous les regards sont désormais tournés vers ce que 2022 apportera à des millions de familles dépendant des transferts de fonds chaque année.



En ayant ces facteurs à l'esprit, l'expert en transferts de fonds Adenike Bancole, responsable Afrique de l’Ouest chez WorldRemit, nous fait part de ses prévisions concernant les perspectives du marché en 2022.



1. La croissance des transferts de fonds devrait se poursuivre



La Banque mondiale prévoit une croissance de 2,6 % de transferts de fonds mondiaux en 20224, et cette prévision se vérifie d'autant plus que le travail de redressement en Europe, dans les Amériques et en Asie prend forme. Les pays de ces trois régions, qui constituent la plus grande source de transferts de fonds vers le monde en développement, ont réagi exceptionnellement vite à la pandémie en mettant en place des fonds de secours pour soutenir ceux qui se sont retrouvées au chômage ou en congé. Un tel soutien, parmi de nombreux autres facteurs de résilience, a permis à certains travailleurs à l'étranger de continuer à envoyer de l'argent à leur famille en Afrique, malgré les circonstances.



WorldRemit a traité près de 10 milliards de dollars de transactions en 20205. Étant donné que les gens préfèrent de plus en plus les outils et les prestations numériques pour envoyer de l'argent à l'étranger, les transferts de fonds continueront de croître régulièrement jusqu'en 20226, peut-être à un rythme un peu plus lent à mesure que les économies du monde entier se stabilisent au lendemain de la pandémie. Le passage au numérique, profondément accentué par la pandémie, se poursuivra également, un nombre croissant de consommateurs avertis optant pour des coûts moindres et une plus grande commodité.



2. Les portefeuilles mobiles gagnent en popularité



Les portefeuilles mobiles, dont la fonction est de permettre aux utilisateurs de stocker, d'envoyer et de recevoir de l'argent à l'aide de leur téléphone portable, devraient continuer à gagner en popularité en raison de la plus grande flexibilité et commodité qu'ils offrent aux utilisateurs. Cette pandémie a favorisé la croissance de ce secteur de 2 400 milliards de dollars, car l'utilisation des paiements mobiles sans contact a explosé en 20207.



En ce qui concerne les envois de fonds, en 2020, 12,7 milliards de dollars de transactions transfrontalières dans le monde ont été traitées via l'argent mobile.8 La sécurité et la simplicité des paiements électroniques font de l'argent mobile une alternative populaire aux comptes bancaires dans un pays où 42 % des adultes sont bancarisés mais la majorité n'est pas bancarisée.9 Parmi Ces nombreux avantages figurent des coûts de gestion inférieurs à ceux des comptes bancaires, un large accès compte tenu de la pénétration importante des services mobiles en Afrique, et la construction d'un écosystème autour des portefeuilles qui permet des achats et des paiements directs pour une variété de prestations en ligne.



L'adoption des portefeuilles mobiles au Sénégal a été stimulée par la hausse du taux de pénétration de la téléphonie mobile, le pays comptant 19,1 millions d'abonnements au téléphone portable10 – soit plus de 114 % de sa population10. Les transferts de WorldRemit au Sénégal ont été soutenus pendant la période Covid grâce à notre prestation avancée de mobile à mobile, qui permet un transfert sûr et transparent des fonds vers les portefeuilles mobiles.



3. La sécurité avant tout



Conscientes des problèmes de sécurité qui entourent les transferts d'argent et le partage d'informations personnelles en ligne, les sociétés de transfert d'argent continueront à privilégier les mesures de sécurité avant tout.



Du côté des expéditeurs, un plus grand nombre de sociétés intégreront des fonctions supplémentaires leur permettant de valider l'identification de leurs clients, de l'adresse IP du téléphone à la validation des documents d'identité. Du côté des destinataires, davantage de dépôts seront effectués directement sur des comptes bancaires ou des portefeuilles électroniques, car un nombre croissant de personnes adopteront cette méthode pour sa commodité.



Dans le cas de WorldRemit, toutes les connexions via notre site web et notre application mobile sont sécurisées et cryptées de bout en bout. Nous avons mis en place un système sophistiqué d'apprentissage automatique pour la détection des fraudes, toutefois, nous appelons les utilisateurs à rester vigilants.



4. La rapidité est primordiale



Alors que les clients ont l'habitude d'attendre des heures, voire des jours, pour qu'un virement bancaire arrive à destination, les attentes vis-à-vis des applications et des plateformes de transfert d'argent sont bien différentes. En raison des nouvelles avancées dans le paysage numérique, les utilisateurs s'attendent à ce que leur argent soit envoyé et reçu en quelques minutes.



Afin d'offrir la meilleure et la plus rapide prestation à leurs clients, les entreprises continueront d'investir dans l'amélioration de leurs systèmes technologiques afin que l'échange de données avec les institutions financières soit plus transparent et que le flux des transferts d'argent soit ininterrompu.



Chez WorldRemit, notre technologie permet à 95% des transferts d'être prêts en quelques minutes.11



Les prestations d'envoi d'argent qui travaillent avec la technologie API, qui génère la confirmation que le compte ou le portefeuille récepteur est prêt à recevoir l'argent, pourront assurer des transferts quasiment en temps réel. En outre, des fonctions de communication et de suivi accrues seront intégrées à l'échelle mondiale pour la tranquillité d'esprit des utilisateurs.



5. Plus c'est simple, mieux c'est



Il y aura une forte tendance à réduire le nombre d'étapes pour chaque transfert d'argent, du téléchargement de l'application et de la création du profil d'utilisateur à l'ajout du bénéficiaire. Cette tendance s'oriente vers plus d'efficacité et d'efficience, de sorte que l'envoi d'argent devienne aussi facile que l'envoi d'un SMS.



Les transferts de fonds numériques éliminent la nécessité de se rendre à un point fixe pour effectuer l'opération, ce qui permet aux utilisateurs d'économiser du temps et de l'argent. Et en ces temps incertains de pandémie, les expéditeurs et les destinataires privilégient la sécurité et recherchent une solution simple et directe pour effectuer leurs transactions.



La technologie occupe une place de choix dans la vie des populations et les transferts d'argent ne font pas exception. Secteur relativement nouveau il y a une dizaine d'années, les transferts et envois d'argent numériques sont non seulement là pour rester, mais ils deviennent peu à peu la méthode de choix des clients. Ils ont prouvé qu'ils étaient tout aussi sûrs que les virements bancaires, mais qu'ils étaient beaucoup plus rapides, moins chers et plus pratiques.