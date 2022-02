Diamniadio – Le stade portera le nom de Me Wade: Macky Sall a écrit à l’ancien Chef de l’Etat ! - adakar.com

News Société Article Société Diamniadio – Le stade portera le nom de Me Wade: Macky Sall a écrit à l’ancien Chef de l’Etat ! Publié le lundi 21 fevrier 2022 | Senego

Le nouveau stade du Sénégal bientôt inauguré

Le tout nouveau stade du Sénégal portera le nom de Me Abdoulaye Wade. Selon un communiqué du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) reçu à Senego, Macky Sall avait écrit une lettre à l’ancien Chef de l’Etat, la semaine dernière, pour lui informer sa décision de donner son nom au nouveau grand stade national construit à Diamniadio.



Ce que le “Pape du Sopi” vient d’accepter. “Ce dernier tient tout d’abord à féliciter le President Macky Sall pour cette réalisation et à dire combien il est honoré par ce geste et cette marque de reconnaissance qu’il accepte”, lit-on dans le document exploité par Senego.



“A cette occasion”, précise le communiqué, “Me Abdoulaye Wade au-delà de sa personne, dédie cette haute marque d’estime à tous ses anciens collaborateurs civils et militaires, aux militants, admirateurs, sympathisants, fonctionnaires et civils et particulièrement à la jeunesse sénégalaise, aux mères du Sénégal, ainsi que de toute l’Afrique dont nos résultats actuels ne sont que le produit de leur permanent labeur et infini courage”.



Le Président Abdoulaye Wade les appelle tous à unir leurs forces pour la réalisation d’autres rêves encore plus grands au profit exclusif du Sénégal et de l’Afrique.



“Puisse cette merveilleuse réalisation être le témoin de nombreuses nouvelles victoires africaines à l’image des valeureux sportifs Sénégalais qui viennent de remporter la Coupe d’Afrique des Nations”, soutient Me Wade.



Pour rappel, ce bijou de 50.000 places sera inauguré le 22 février 2022. Un match de gala est prévu à l’occasion.



Pourtant hier samedi, lors de la conférence de presse du comité d’organisation pour l’inauguration du stade du Sénégal, le ministre des Sports Matar Bâ avait confié que le nom du stade ne changera pas. “Les Sénégalais sont assez forts là dessus, quand il y a une infrastructure, chacun choisit un nom, et tout le monde est méritant, mais le stade là s’appelle “Stade du Sénégal”. C’est la réponse que je peux vous donner. Il n’y a pas d’autres noms”, avait-il laissé entendre au micro de Senego.



Par Diéry DIALLO