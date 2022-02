Arrivée du président de l’Allemagne, Frank Walter Steinmeier, pour une visite de trois jours à Dakar - adakar.com

Le président de la République, Macky Sall, a accueilli, ce dimanche 20 février 2022, le président de la République Fédérale d’Allemagne, Frank Walter Steinmeier. Le dirigeant allemand effectue une visite de 72 heures au Sénégal.



À l’arrivée du président allemand à l’aéroport international Blaise Diagne de Diamniadio (AIBD), outre le chef de l’État, Macky Sall, plusieurs membres du gouvernement ont également fait le déplacement.



Les ministres des Forces armées, des Affaires étrangères et de l’Intérieur étaient aussi au tarmac pour l’accueil du président Frank Walter Steinmeier.



Le président de la République Fédérale d’Allemagne aura un entretien en tête-à-tête avec le président de la République, Macky Sall, au palais de la République. Des discussions élargies aux délégations des deux pays sont également prévues au Palais de la République.



Frank Walter Steinmeier prendra part aux côtés du président de la République, Macky Sall, mardi 22 février 2022, à l’inauguration du nouveau Stade du Sénégal" de Diamniadio.



Outre, le dirigeant allemand, d’autres chefs d’État, notamment le Rwandais Paul Kagamé ou encore le Turc Recep Tayyip Erdogan, sont annoncés à Dakar.



Le président de la FIFA, Gianni Infantino sera également présent à Dakar pour les besoins de l’inauguration du stade flambant neuf construit en l’espace de deux 2 ans et qui a coûté environ 155 milliards FCFA.



Makhtar C.