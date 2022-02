Le Gouvernement propose 90 milliards pour améliorer la rémunération des enseignants - adakar.com

Le Gouvernement propose 90 milliards pour améliorer la rémunération des enseignants Publié le dimanche 20 fevrier 2022

© aDakar.com par BL

Réunion du gouvernement avec les syndicats d`enseignants

Dakar, le 3 février 2022 - Plusieurs membres du gouvernement ont rencontré, ce jeudi 3 février 2022, les syndicats d`enseignants regroupes dans le G7. Tweet

Dans le cadre de l’amélioration du niveau de rémunération des enseignants, le Gouvernement du Sénégal par la voix du Ministre des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo a proposé aux syndicats d’enseignants d'importantes mesures.



Elles portent notamment sur le régime indemnitaire suivant :



1- la revalorisation de la prime scolaire (nouvelle dénomination indemnité de performance scolaire) au profit des instituteurs et instituteurs adjoints à 110% ;



2- le relèvement de l’indemnité d’enseignement de 50% à 60% ;



3- l’augmentation de l’indemnité de contrôle et d’encadrement à 100% ;



4- l’augmentation de l’indemnité de recherche documentaire et de surcharge horaire (remplacée par l’indemnité de performance scolaire perçue par les PES, les PEM et PCEMG) à 100% ;



5- la revalorisation de l’indemnité liée à la fonction dirigeante ;



6- hausse conséquente du point d’indice de 5%, passant de de 51,43% à 56,43%



Globalement, l'impact budgétaire et de défiscalisation de ces nouvelles mesures passera de 69 à 90 milliards de FCFA sur 2 ans (2022 et 2023).



Le Gouvernement et les enseignants se retrouveront le jeudi 24 février prochain pour poursuivre les négociations.