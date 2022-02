Lutte contre le terrorisme dans le Golf de Guinée : 400 militaires de 10 nations africaines partenaires et alliées de la Côte d’Ivoire prennent part à un exercice militaire dénommé Flintlock - adakar.com

Cérémonie d’ouverture de l’exercice militaire Flintlock

Dimanche 20 février 2022. Jacqueville. L`ambassadeur des États-Unis en Côte d`Ivoire, Richard K. Bell a présidé la cérémonie d`ouverture de Flintlock, le plus important et le plus grand exercice annuel des opérations spéciales de l’U.S. Africa Command, ce dimanche 20 février 2022 à l’Académie internationale de lutte contre le terrorisme (AILCT) sis à Jacqueville. Tweet

L’exercice militaire Flintlock de l’Académie internationale de lutte contre le terrorisme (AILCT) s’est ouvert ce dimanche 20 février 2022 à Jacqueville à moins de 100 kilomètres de la capitale économique ivoirienne, Abidjan.



Cet exercice, le plus important et le plus grand annuel des opérations spéciales de l’U.S. Africa Command a réuni plus de 400 militaires de 10 nations africaines partenaires et alliées de la Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment du Cameroun, du Ghana, du Niger, du Canada, de la France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Norvège, de l’Autriche et de l'Allemagne.



Selon le Contre-amiral Jamie Sands, Commandant de Special Operations Command Africa, cet exercice est conçu pour renforcer la capacité des nations partenaires clés de la région à contrer les organisations extrémistes violentes, à collaborer au-delà des frontières et à assurer la sécurité de leurs populations. ''Flintlock renforce notre capacité à contrer les organisations extrémistes violentes, à collaborer au-delà des frontières et à assurer la sécurité de nos peuples. Les ennemis de la stabilité et du progrès ne reconnaissent pas les frontières, ce qui nous oblige à travailler ensemble.'' a-t-il fait savoir. Pour le contre-amiral, aucun des États réunis ce jour, ne peut résoudre seul ces problèmes.



C'est pour cette raison que l'un des principaux objectifs de Flintlock est le partage d'informations. ''Si nous ne pouvons pas communiquer, nous ne pouvons pas travailler ensemble. En travaillant sur nos relations bilatérales et multilatérales, en créant de meilleurs mécanismes de communication et en partageant des informations, nous renforcerons la compréhension et la confiance. Cela augmentera notre capacité à assurer le commandement et le contrôle, renforcera notre interopérabilité et, en fin de compte, améliorera notre succès opérationnel.'' a-t-il soutenu.



Pour sa part, Richard K. Bell, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, a d'entrée remercié la Côte d’Ivoire pour sa volonté d’accueillir cet exercice, et à féliciter la Côte d’Ivoire et la France pour leur initiative conjointe de créer cette Académie Internationale de Lutte Contre le Terrorisme (AILCT), que les Etats-Unis appuient avec 868 801 620 CFA Francs d'infrastructure. ''Cette Académie constitue un atout précieux pour renforcer le professionnalisme des forces de défense et de sécurité, ce qui est plus pertinent que jamais, car la clé de la réussite, c’est le soutien de la population.'' a-t-il dit. À en croire le diplomate américain, la participation de dix pays à cette édition de FLINTLOCK exprime la solidarité contre une menace partagée et l’engagement à agir correctement.



Bien avant, le général KOUAME Joseph Allah, Directeur de l'Académie Internationale de Lutte Contre le Terrorisme a indiqué que Flintlock, qui fait partie des investissements internationaux dans la défense, la diplomatie et le développement, renforce la capacité collective des nations alliées et partenaires à relever les défis d'aujourd'hui et de demain. '' La volonté manifeste de l'Etat de Côte d'Ivoire a accueilli cet exercice reflète sa ferme détermination a acquérir des capacités à endiguer et de résorber l'expansion des mouvements djihadistes sous toutes leurs formes vers le golf de guinée'' a-t-il martelé.



L'exercice militaire Flintlock court sur 14 jours (du 15 au 28 février 2022.) L'édition Flintlock 2023 se déroulera au Ghana.



