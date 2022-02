Inauguration stade du Sénégal : Matar Bâ dévoile le déroulé de l’évènement - adakar.com

Publié le dimanche 20 fevrier 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Plusieurs chefs d’Etat, des dirigeants sportifs et d’anciennes gloires africaines sont attendus mardi à l’inauguration du stade du Sénégal à Diamniadio, un évènement devant se dérouler en présence de 40.000 spectateurs, a annoncé samedi, à Dakar, le ministre des Sports, Matar Bâ.



’’Cet événement (inauguration) sera suivi partout. L’aspect le plus important, l’ouverture des portes du stade, se fera vers 11 heures. Le stade du Sénégal comprend 50 mille places, mais 40 mille spectateurs seront autorisés", a-t-il déclaré.



La cérémonie officielle d’inauguration sera présidée par le président de la République, Macky Sall, en présence de plusieurs de ses homologues.



Il s’agit du président de la République d’Allemagne Frank-Walter Steinmeier, de ceux de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, du Rwanda, Paul Kagamé, de la Gambie, Adama Barrow, de la Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embaló, et du Libéria Georges Weah.



Gianni Infantino, président de la FIFA, la Fédération internationale de football, est également attendu à cette cérémonie, de même que Patrice Moptsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF).



Selon le ministre des Sports, le trophée de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) remporté par les Lions du Sénégal, le 6 février dernier, sera présenté à cette occasion.



Un programme d’animation culturelle est menu de cet évènement devant également coïncider avec l’inauguration du musée national du football qui porte le nom de l’ancien international sénégalais Pape Bouba Diop (1978-2020).



De même, il est prévu un match de gala entre d’anciennes gloires sénégalaises et d’anciens internationaux africains.



’’L’inauguration du stade le mardi 22 février sera un évènement historique qui coïncide avec le dernier sacre des Lions à la CAN. Ceci constitue assurément un moment de vérité pour le sport du Sénégal, un moment de se donner une perspective et de se mettre définitivement en accord avec lui-même et de de se projeter sur l’avenir’’, a souligné Matar Bâ.



Le Train express régional (TER) va transporter les spectateurs de Dakar à Diamniadio, la nouvelle située dans le département du Rufisque, à une trentaine de kilomètres du centre-ville de la capitale, a indiqué le ministre des Sports.



D’une capacité de 50 mille places, le stade du Sénégal a été construit par la société turque SUMMA, dans l’arrondissement 1 de la nouvelle ville de Diamniadio, pour 155 milliards de francs CFA.



Il comporte deux terrains d’entrainements et un terrain de 2 mille places avec une piste d’athlétisme de huit couloirs, un musée, une centrale solaire et des stations d’épurations, entre autres commodités.



Le stade comprend aussi un salon présidentiel, quatre loges VIP de 1.400 places, une tribune presse de 800 places avec 40 positions de commentateurs, une salle de presse de 200 places, quatre vestiaires et d’es installations dédiées notamment à la vidéo assistance.