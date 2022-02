La poussière va se maintenir mais les visibilités ’“s’amélioreront progressivement“ (ANACIM) - adakar.com

La poussière va se maintenir mais les visibilités '"s'amélioreront progressivement" (ANACIM) Publié le dimanche 20 fevrier 2022

© aDakar.com par Nd. F

Dakar enveloppé par un voile de poussière

Dakar, le 17 février - Les populations de Dakar, la capitale du Sénégal, se sont réveillées, ce mercredi 17 février, sous une forte pollution atmosphérique. La météo est caractérisée par un voile de poussière extrêmement dense. Tweet

La poussière observée ces derniers jours sur l’étendue du territoire sénégalais "se maintiendra légèrement" mais les visibilités "s’amélioreront progressivement" au cours des prochaines 24 heures, a-t-on samedi de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



"Durant les prochaines 24 heures", à partir de samedi midi, "un temps ensoleillé à ciel dégagé prédominera sur une bonne partie du territoire. La poussière précédemment observée sur l’étendue du territoire, se maintiendra légèrement avec toutefois des visibilités qui s’amélioreront progressivement", lit-on dans un bulletin de l’ANACIM.



Selon ces prévisions, en dépit d’une "légère baisse des températures sur le littoral, la sensation de chaleur persistera dans les régions centre et sud-est avec des températures maximales qui tourneront autour de 36 à 38°C".



"La sensation de fraîcheur nocturne et matinale sera de mise sur le pays avec des températures minimales qui varieront entre 16 et 24°C", ajoutent les prévisionnistes météo.



Ils annoncent que les visibilités "resteront réduites par des particules de poussière en suspension sur une bonne partie du pays notamment la moitié nord", les vents devant être "de secteur nord à nord-est et d’intensité faible à modérée".