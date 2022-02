Explosion immobilière et blanchiment de capitaux: y a-t-il un laxisme sénégalais? - adakar.com

Explosion immobilière et blanchiment de capitaux: y a-t-il un laxisme sénégalais? Publié le dimanche 20 fevrier 2022

Ouvert sur le monde, le Sénégal s’est pris d’addiction au blanchiment d’argent par le truchement de l’immobilier. Une explosion sectorielle qui serait en lien avec le trafic de drogues et ne semble plus avoir de limites. Pour l’Observatoire régional de la criminalité en Afrique de l’Ouest, il faut agir.

De quoi Dakar est-il devenu le nom? Le béton coulé dans de gigantesques immeubles qui fleurissent aux quatre coins de la capitale sénégalaise étale sans cesse ses tentacules, imperturbable, dans un défi sans limites à la nature et à l’environnement. De Sacré-Cœur à Yoff, du centre-ville aux Almadies en passant par la Corniche-ouest, de la Médina aux banlieues extrêmes, chaque jour, des bâtisses de formes variées, belles ou laides, attirantes ou curieuses dans leur architecture, viennent gonfler le patrimoine de personnes physiques et morales dont une partie conséquente est attirée par les bonnes affaires d’un secteur lucratif souvent assimilé à une zone sans risque.