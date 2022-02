Kolda : Décès de la mère du ministre Moussa Baldé - adakar.com

Kolda : Décès de la mère du ministre Moussa Baldé Publié le samedi 19 fevrier 2022

© Autre presse par DR

Moussa Baldé, ministre de l`Agriculture et de l`Equipement Rural

Émoi, tristesse et consternation à Kolda précisément dans le village de Saré Mamadou Coundoul communément appelé Témento Samba. La maman du ministre Moussa Baldé est décédée, a appris Seneweb. Aissatou Sow comme c'est d'elle qu'il s'agit, a rendu l'âme au cours de son évacuation à l'hôpital régional. La vieille dame souffrait d'un mal du thorax. Une très courte maladie qui l'a emportée à la surprise générale. A en croire Ousmane Baldé, CT Com du ministre, " la veille vers 21 heures, elle a communiqué au téléphone avec son fils qu'est Moussa Baldé".



Et contre toute attente, Aissatou Sow quitte sur la pointe des pieds dans dire au revoir, laissant derrière elle tout un monde orphelin. A l'annonce de sa mort, les populations des villages environnants ont fait la ruée vers la maison mortuaire. Tout comme au quartier Saré Moussa dans la commune de Kolda, le domicile du ministre Moussa Baldé est pris d'assaut. Une solidarité autour du président du Conseil départemental visiblement abattu après l'annonce de la triste nouvelle.



En attendant l'enterrement prévu demain dimanche à Saré Mamadou Coundoul, le corps est à la morgue de l'hôpital régional. Seneweb présente ses condoléances au ministre Moussa Baldé et à la famille éplorée.