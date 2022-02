Mali – Jean-Luc Mélenchon: « Trois millions d’euros dépensés par jour, huit milliards au total et nous devons partir, humiliés » - adakar.com

News Afrique Article Afrique Mali – Jean-Luc Mélenchon: « Trois millions d’euros dépensés par jour, huit milliards au total et nous devons partir, humiliés » Publié le samedi 19 fevrier 2022 | actucameroun.com

Les militaires français vont quitter le Mali

Après l’annonce du président français Emmanuel Macron du retrait des forces françaises déployées au Mali dans le cadre de l’opération Barkhane et Takuba, les responsables français ont multiplié les sorties et communiqués.



Le candidat à la présidentielle française, Jean-Luc Mélenchon, évoque un bilan globalement désastreux. «



Le retrait piteux du Mali signe le bilan accablant du duo Hollande Macron. Le désastre était si largement prévisible ! Et cela depuis le premier jour. Mais tel est le prix de la gloriole de quelques-uns », écrit le leader de la gauche française dans un communiqué.