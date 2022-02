Guédiawaye: “Me Abdoulaye Wade a donné des instructions fermes pour un soutien actif, total et sans faille au maire élu de la ville, Ameth Aidara“ (communiqué - adakar.com

Guédiawaye: "Me Abdoulaye Wade a donné des instructions fermes pour un soutien actif, total et sans faille au maire élu de la ville, Ameth Aidara" (communiqué Publié le samedi 19 fevrier 2022

Ahmed Aïdara installé à la mairie de Guédiawaye

À la suite des altercations qui ont eu lieu à Guédiawaye lors de l’installation du nouveau bureau municipal, le Secrétaire Général National du Parti Démocratique Sénégalais, Me Abdoulaye Wade a donné des instructions fermes pour un soutien actif, total et sans faille au maire élu de la ville, Ameth Aidara.



À cet effet, il a dépêché illico presto une délégation de la Direction du parti qui s’est rendue à Guédiawaye auprès des responsables du parti qui sont élus conseillers à la ville afin de leur transmettre de vive voix ses instructions à appliquer rigoureusement sous peine de sanctions internes contre les contrevenants.

Par conséquent, nos conseillers ont exprimé leur entière adhésion aux directives du SGN du parti Président Wade et se sont engagés à les appliquer.



La délégation a transmis au Maire Ameth Aidara un message de soutien sans faille du Frère Secrétaire Général National mais aussi du Candidat du parti Karim Wade.



À la prochaine installation du bureau municipal prévue la semaine prochaine, nos conseillers seront aux cotés du Maire Ameth Aidara pour renforcer la victoire de l’opposition à Guédiawaye.



Fait à Dakar, le 18 février 2022

Mayoro Faye, SGA chargé de la communication