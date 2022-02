Papa Amadou Sarr, ministre sénégalais, à la tête de la Délégation générale à l’entreprenariat rapide - adakar.com

Papa Amadou Sarr, ministre sénégalais, à la tête de la Délégation générale à l'entreprenariat rapide Publié le samedi 19 fevrier 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Papa Amadou Sarr, délégué général de l’entreprenariat rapide (DER)

L'objectif du sommet UE-Afrique est de construire une nouvelle alliance entre l’Afrique et l’Europe. La France travaille au renouvellement de sa coopération avec des réflexions autour du fonctionnement de l’AFD notamment. Comment mieux répondre aux besoins, concrètement, sur le continent dans le domaine des infrastructures ou du soutien aux PME. Sur le continent quelles sont les attentes des politiques et des entrepreneurs ? Dans la délégation du président sénégalais, président en exercice de l’UA, Macky Sall, RFI a rencontré Papa Amadou Sarr, ministre sénégalais à la tête de la Délégation générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes. Il détaille les besoins des entrepreneurs aujourd’hui…