Hausse injustifiée du prix du sucre Publié le samedi 19 fevrier 2022

Du sucre

Du sucre

Selon, le président de l’Association des consommateurs du Sénégal (Ascosen), Momar Ndao, le gouvernement travaille sur une éventuelle baisse des prix des denrées de premières nécessités et une réunion du comité des prix sera tenue dans la foulée ce mardi, alors que le sucre a connu une augmentation de prix jugée injustifiée.



Ndao en a fait l’annonce, lors d’un entretien téléphonique avec nos confrères de « Pressafrik ». Et ce, suite à la hausse du kilogramme du sucre, qui est passé de 600 francs à 625 francs, voire 750 francs CFA il y a quelques jours.

La décision du ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, d’augmenter le prix du sucre de 600 francs à 625 francs voire 750 francs CFA le kilogramme pour permettre à la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) de vendre ses produits et offrir aux Sénégalais les quantités requises sur le marché, n’est pas du goût des organisations consuméristes, notamment l’Association des consommateurs du Sénégal (Ascosen). D’après Momar Ndao, le président de l’association, il s’agit simplement d’une hausse qui n’a pas sa raison d’être au moment de procéder à l’élaboration d’une nouvelle équipe gouvernementale.



Toutefois, il a indiqué que le gouvernement travaille sur une éventuelle baisse des prix des denrées de premières nécessités. Et le défenseur des consommateurs d’annoncer par la même occasion la tenue ce mardi, d’une réunion du comité des prix. D’après le président de l’Ascosen joint par le média en ligne « PressAfrik », « cette hausse ne se justifie pas ».



Il a estimé que ce n’est pas « opportun de prendre des décisions au moment de procéder à l’élaboration d’une nouvelle équipe gouvernementale ». Il ajoute : « nous sommes très remontés contre la gestion du ministère du Commerce dans la mesure où la hausse sur le sucre, qui fait passer le prix de 600 francs à 625 francs, ne se justifie pas.



Non seulement, elle ne se justifie pas, actuellement, on est en train d’évacuer les affaires courantes parce qu’il va y avoir un nouveau gouvernement. Donc, il y a un certain nombre de décisions qui ne doivent pas être prises à ces moments-là », a réagi M. Ndao.