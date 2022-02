Sommet UE-UA: des annonces qui doivent se traduire par des actions concrètes - adakar.com

News Afrique Article Afrique Sommet UE-UA: des annonces qui doivent se traduire par des actions concrètes Publié le samedi 19 fevrier 2022 | RFI

5ème Sommet UA-UE: Cérémonie d’ouverture

C’est l’heure du bilan pour ce sixième sommet Union européenne-Union africaine. Une rencontre inhabituelle par sa forme et exceptionnelle par son ambition : l’UE a promis de débloquer le montant colossal de 150 milliards d’euros pour le développement des infrastructures sur le continent. Européens et Africains affichent leur satisfaction, mais le défi est désormais de faire en sorte que les déclarations ne restent pas lettre morte.



« Il constitue une occasion historique de poser, par les actes, un partenariat repensé », estime le président de l’UA Macky Sall à l’issue de la rencontre. Un sommet ambitieux et enthousiasmant qui pourrait changer la donne, c’était un peu la tonalité des conclusions des dirigeants ce vendredi après-midi à Bruxelles. Enthousiasmant par l’adhésion qu’il a suscitée, quelque 80 participants, par la qualité de sa préparation, comme l’ont souligné les dirigeants, et par ses résultats.