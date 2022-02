La constellation européenne de satellites internet couvrira aussi l’Afrique - adakar.com

L’Europe a décidé de se doter de sa propre constellation de satellites de connexion à Internet d’ici à 2024. L’objectif est d’assurer aux Européens et aux Africains une souveraineté stratégique et numérique dans le domaine des connexions haut débit.



10% des foyers dans les pays de l’Union européenne (UE) ne disposent pas encore d’un accès pérenne à Internet. Cette constellation des satellites européens permettra d’offrir une connexion performante et bon marché en haut débit.



« Ce réseau internet satellitaire permettra d’offrir de la connectivité aux zones blanches de l’Europe qui sont encore trop nombreuses, explique Thierry Breton, le commissaire européen au Marché intérieur, en charge du numérique et du spatial. Et l’on sait que cette connexion est indispensable aux citoyens de l’Union européenne pour joindre des services publics ou de santé. »

