Mairie de Dangalma: Le maire Mor Ngom viole la parité Publié le vendredi 18 fevrier 2022 | Enquête Plus

© aDakar.com par DF

Mor Ngom élu maire de Ndangalma

Ndangalma, le 17 Juillet- L’ex-ministre de l’Environnement, Mor Ngom, a été élu jeudi à la tête du conseil municipal de Ndangalma, dans la région de Diourbel (centre). Tweet

Les organisations de femmes auront fort à faire, avec le non-respect de la loi instituant la parité dans les instances électives et semi-électives. A Dangalma, une commune du département de Bambey, le ministre-maire Mor Ngom a jeté à la poubelle la loi sur la parité, lors de l’élection des membres du bureau municipal.



Le sous-préfet de l’arrondissement de Ngoye a installé, hier, le ministre Mor Ngom dans ses nouvelles fonctions de maire de la commune de Dangalma. Il signe ainsi un nouveau bail avec la commune de Dangalma. Lui comme ses collègues de Ndondol et de Ngoye ont jeté à la poubelle la loi sur la parité.



Par ailleurs, il a rendu hommage, lors de son installation, à ses huit challengers à qui d’ailleurs il tend la main pour le développement de cette collectivité territoriale. Les priorités du maire Mor Ngom sont l’eau, la santé, l’éducation et l’électrification intégrale de la commune. Il a pris l’engagement de travailler main dans la main avec les autres élus. Mor Ngom souhaite la construction d’un nouveau lycée, des collèges de proximité, la mise en service d’un nouveau forage, afin que tous les villages et hameaux aient accès à l’eau.



Pour ce second mandat, Mor Ngom compte lotir des terrains pour que les populations qui le désirent puissent disposer de parcelles à usage d’habitation. D’ailleurs, il est prévu un plan global d’urbanisation de la commune. L’intercommunalité est un levier sur lequel le maire souhaite s’appuyer pour le développement du département.



Du côté de Lambaye, le maire Assane Ndiaye veut aussi une intercommunalité avec les communes voisines de l’arrondissement du même nom. La transhumance des bêtes va aussi trouver une solution car, de l’avis du maire, ’’elle constitue une grande difficulté et elle engendre des problèmes avec les agriculteurs’’. Le maire investi par la coalition And Nawelé/And Liguèye veut mettre à profit le génie des ressortissants de Lambaye pour développer cette collectivité territoriale confrontée depuis quelque temps à des problèmes d’eau, surtout avec les bisbilles notées entre l’opérateur Aquatech et les usagers du forage. Le maire souhaiterait, au terme de son mandat de cinq ans, que la commune soit désenclavée, que tous les villages et hameaux soient électrifiés et que toutes les écoles soient clôturées.