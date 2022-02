Toubacouta : un forum pour faciliter la commercialisation des productions horticoles - adakar.com

Toubacouta : un forum pour faciliter la commercialisation des productions horticoles Publié le vendredi 18 fevrier 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Les producteurs horticoles et les opérateurs économique de Foundiougne (centre) se sont retrouvés ce jeudi dans le cadre d’un forum organisé par le Projet d’appui à la réduction de l’émigration rurale et à la réintégration dans le bassin arachidier (PARERBA).



Ce forum est organisé à Toubacouta, dans le but de faciliter la commercialisation des productions horticoles dans le Niombato, un terroir situé dans cet arrondissement du département de Foundiougne, a expliqué le superviseur régional du PARERBA, Aballah Camara.



"Nous avons organisé ce forum pour faciliter la commercialisation des productions horticoles dans les communes de Toubacouta et Keur Samba Guèye", a expliqué M. Camara dans un entretien accordé à l’APS.



Il a précisé qu’il s’est agi, au cours de ce forum, de regrouper les producteurs affiliés aux coopératives, les groupements d’intérêt économique (GIE), les opérateurs des marchés, des hôtels, des grandes surfaces et les industries agroalimentaires.



L’objectif, selon lui, est de "porter à la connaissance de ces participants, les stratégies de commercialisation des productions horticoles dans le Niombato".



Ce forum vise également à "les sensibiliser sur les capacités de production de la zone du Niombato" et à "développer un partenariat gagnant-gagnant entre acteurs", a-t-il ajouté.



"Les résultats attendus aussi de ce forum, visent à lever les contraintes à la productivité des exploitations agricoles familiales par la maîtrise et la fonctionnalité des ouvrages pour un accès à l’eau au-delà de l’hivernage", a-t-il souligné.



Il a invité les autorités à davantage accompagner les producteurs horticoles. "J’appelle les opérateurs et les services techniques de l’Etat et tous les ministères concernés à bien vouloir accompagner cette dynamique qui est en forme depuis quelques années", a-t-il lancé.



Il a indiqué que de cette manière, "les producteurs pourront se prendre en charge avec la collaboration déjà établie entre les partenaires commerciaux et les partenaires financiers".



Ce forum est organisé en collaboration avec le projet Resecal et un consortium dirigé par World Vision.



Il a enregistré la présence du directeur de l’horticulture, Macoumba Diouf, et de plusieurs autorités locales.