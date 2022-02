Le pays va beaucoup gagner en visibilité avec le stade du Sénégal (diplomate) - adakar.com

Le pays va beaucoup gagner en visibilité avec le stade du Sénégal (diplomate) Publié le vendredi 18 fevrier 2022



Le nouveau stade du Sénégal bientôt inauguré

Le Sénégal va avoir "beaucoup de visibilité" dans le monde, grâce à son nouveau stade construit à Diamniadio, a affirmé, jeudi, l’ambassadeur de Turquie à Dakar, Ahmet Kavas.



"Le stade [du Sénégal] n’est pas seulement un bâtiment. Il va donner au pays beaucoup de visibilité dans le monde", a-t-il dit, dans un entretien avec l’APS.



Le Stade du Sénégal à Diamaniadio, construit par la société turque Summa, est présentée par le président Macky Sall comme "une infrastructure offerte en cadeau à la jeunesse sénégalaise".



Cette infrastructure de 50.000 places est dotée d’équipements de dernière génération et de toutes les commodités nécessaires à la compétition, dont deux terrains d’entrainement, en plus d’un musée de football portant le nom de l’ancien international sénégalais Pape-Bouba-Diop (1978-2020).



Le stade du Sénégal sera inauguré mardi par le président Macky Sall, en présence de plusieurs chefs de l’Etat, dont le président turc Recep Tayip Erdogan et le président de la FIFA.



Selon l’ambassadeur de Turquie à Dakar, avec ce stade moderne, des clubs turcs ou d’autres pays peuvent venir maintenant au Sénégal pour y disputer des rencontres.



"Avec le Stade du Sénégal, le Sénégal va planifier son avenir dans le domaine du sport, plus particulièrement du football", a estimé Ahmet Kavas.



Le diplomate turc a vanté les réalisations de la société turque SUMMA au Sénégal, parmi lesquelles l’aéroport international Blaise-Diagne (AIBD), le Centre de conférences international Abdou Diouf (CICAD), le Dakar Arena, l’hôtel Radisson.



Le président Macky Sall avait posé la première pierre du stade du Sénégal en février 22 février 2020.



D’un coût de 238 millions d’euros, le stade de Diamniadio doit abriter le match retour des barrages du Mondial 2022, devant opposer le Sénégal à l’Egypte, en mars prochain.



Outre ses capacités d’accueil de 50.000 places, l’un de ses deux terrains d’entrainement est équipé d’une piste d’athlétisme et d’une seconde tribune de 2000 places.



L’ensemble sera entièrement alimenté par une centrale d’énergie solaire autonome.